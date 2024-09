CERIGNOLA (FOGGIA) – Ci sono segnalazioni urgenti più di altre. Per una semplice motivazione: bisogna attivarsi prima che qualcuno decida di eliminare ciò che dà ingombro o fastidio appiccando il fuoco.

Nelle strade di campagna, a pochi chilometri dal centro abitato di Cerignola, lo scempio tende a ripetersi ciclicamente.

Carcasse e pezzi di auto vengono abbandonati impunemente nelle zone rurali, deturpando il paesaggio e provocando un grave danno ambientale.

I malviventi agiscono indisturbati nelle ore meno centrali della giornata, lasciando ciò che non serve più nei terreni agricoli.

Una bella sorpresa per i proprietari, che si ritrovano all’improvviso con una carcassa di auto rubata nel proprio campo e non sanno come disfarsene.

E’ necessario chiamare le forze dell’ordine e sollecitare un intervento di rimozione delle carcasse e pezzi di auto al più presto, per evitare che qualche scriteriato ricorra alle fiamme.

Questo purtroppo capita spesso, ed è uno scempio che si aggiunge al già grave danno per l’ambiente e il paesaggio.

A circa tre chilometri da Cerignola, sulla Strada Vicinale Santo Stefano, da due giorni giacciono numerosi resti di un’automobile sicuramente rubata.

Uno spettacolo a dir poco indecente, per di più nei pressi di rinomate aziende agricole locali.

Bisogna agire prima che accada l’irreparabile, e cioè che l’eventuale combustione dei pezzi, ritenuta da alcuni l’unica soluzione possibile, comprometta ancora di più la salubrità delle falde acquifere e dell’aria che respiriamo.

Lo riporta cerignolaviva.it