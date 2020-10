Chiusura locali, proteste e cittadini in piazza a San Severo (ft)

San Severo, 26 ottobre 2020. Manifestazione spontanea di alcuni esercenti e cittadini in segno di protesta alle misure restrittive dell’ultimo Dpcm che impone chiusure a bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine a partire dalle ore 18.00. Secondo quanto riporta La Gazzetta di San Severo in diverse dirette facebook diramate in prima serata, il corteo pacifico sarebbe partito da Piazza Incoronazione per proseguire fino nelle adiacenze del Teatro Giuseppe Verdi ed in prossimita’ della Villa Comunale.

Intervenute sul posto le Forze di vigilanza. La situazione attualmente sarebbe rientrata.