Ischitella. Il prossimo 1° maggio l’associazione Don Bikers di Ischitella ha organizzato l’evento “METTI IN MOTO LA FEDE”, con raduno dei centauri nella piazza del centro garganico alle ore 9:30. La manifestazione sarà aperta mezz’ora prima con la street band in piazza.

La benedizione delle moto e dei bikers è prevista al termine della Santa Messa delle ore 11:15 celebrata da don Berardino Iacovone, uno dei fondatori dell’Associazione. A seguire, la manifestazione proseguirà con l’estrazione di premi. Alle 18 il gruppo di bikers partirà alla volta del porto turistico di Rodi Garganico. E’ infatti previsto un gemellaggio tra l’Associazione ed il “Viva Yacth Club” di Rodi Garganico.

Quest’anno la manifestazione avrà anche lo scopo di sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, con l’intervento del gruppo di attiviste di Vico del Gargano “una rosa per un sorriso”, associazione a supporto di donne vittime di violenza.

Interverrà anche “Cuore foggia”, gruppo di clownterapia che regala sorrisi nei luoghi di cura. Uno dei portavoce dell’Associazione è Gianpiero Cotugno: “Organizziamo l’evento ogni anno. Vorremmo crescere come gruppo e vorremmo far crescere il nostro evento. Siamo lieti di accogliere chiunque venga a trovare noi e visitare il nostro bel paesello”.

L’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Don Bikers viene costituita tre anni fa su iniziativa di 9 amici che condividono la passione per la moto, tra cui l’ex parroco di Ischitella, don Berardino Iacopone. Ma già nel 2014 un gruppo di bikers, tra cui l’allora organizzatore Pasquale Montanaro, partecipò alla prima edizione della motobenedizione di Ischitella. Don Berardino è attualmente parroco alle Isole Tremiti, ha dunque lasciato Ischitella, ma non la passione per le moto. Altra passione dell’Associazione? La beneficenza: in due anni l’Associazione ha raccolto 13.500 euro documentabili che ha poi donato alla Fondazione “Marco Simoncelli” di Coriano presso cui è stata anche ospite una delegazione dell’Associazione.

La Fondazione sostiene una struttura chiamata “Casa Simoncelli” che ospita ragazzi con disabilità. Lo scorso anno l’associazione ha ospitato i responsabili della Fondazione, Paolo Simoncelli (il padre di Marco) e Kate (la ragazza di Marco fino al tragico evento della sua morte).

