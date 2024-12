Foggia, appello del procuratore Vaccaro: "Collaborate con la giustizia"

Il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, ha lanciato un appello ai cittadini della città attraverso le telecamere di Antenna Sud, chiedendo un maggior impegno nella lotta alla criminalità e una più attiva collaborazione con le forze dell’ordine. Il messaggio del procuratore arriva in un momento particolarmente delicato, caratterizzato da un’intensificazione delle operazioni contro il crimine organizzato e le violenze diffuse che interessano la provincia dauna. Nel corso della sua intervista, Vaccaro ha sottolineato come la collaborazione tra la giustizia e i cittadini rappresenti un elemento fondamentale per il miglioramento della sicurezza. “La lotta alla criminalità non può prescindere dalla partecipazione attiva della comunità”, ha dichiarato il procuratore, rimarcando la necessità di unire le forze per contrastare fenomeni sempre più aggressivi, come gli assalti ai bancomat e la recrudescenza delle rapine in città.

In effetti, la recente intensificazione delle operazioni delle forze dell’ordine ha messo in evidenza la presenza di gruppi criminali molto attivi sul territorio. Negli ultimi giorni, le forze di polizia hanno compiuto una serie di arresti e sequestri legati agli assalti ai distributori di denaro automatici e alle rapine, che sembrano aver raggiunto livelli preoccupanti. In particolare, gli assalti ai bancomat hanno destato una notevole preoccupazione tra i cittadini, poiché non solo danneggiano le strutture, ma mettono in grave pericolo l’incolumità di chi si trova nei pressi degli sportelli automatici.

Vaccaro ha ricordato che la sicurezza dei foggiani dipende anche dalla capacità di ogni singolo cittadino di fare la propria parte. “Ogni informazione che arriva dalle persone che vivono quotidianamente il territorio è di estrema importanza. La collaborazione con la giustizia non significa solo denunciare, ma anche fare squadra contro chi cerca di destabilizzare la nostra comunità”, ha ribadito il procuratore. Un messaggio che richiama la responsabilità collettiva di fronte a un fenomeno criminale che, sebbene in continua evoluzione, trova nelle forze dell’ordine e nella collaborazione cittadina il suo primo ostacolo.

Le operazioni più recenti hanno visto l’intervento di numerosi agenti delle forze dell’ordine, che hanno messo in atto una serie di controlli straordinari sul territorio, con l’intento di scoraggiare attività illecite e monitorare da vicino i luoghi più a rischio. “L’impegno delle forze dell’ordine è massimo. Ma dobbiamo ricordare che, per quanto la macchina della giustizia sia efficiente, non può essere sufficiente senza l’apporto di chi ogni giorno vive e conosce la realtà locale”, ha continuato Vaccaro. Il procuratore ha anche espresso un forte apprezzamento per la crescente attenzione della cittadinanza alle problematiche di sicurezza, ma ha sottolineato che è necessario compiere un passo in più. “Abbiamo bisogno di testimonianze, di denunce. Ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Ogni informazione che ci arriva è preziosa per smantellare i circuiti criminali che affliggono la nostra provincia”, ha detto Vaccaro.

Nel contesto di un anno che si chiude con l’impegno concreto delle forze dell’ordine, l’appello del procuratore capo rappresenta un ulteriore invito alla mobilitazione di tutti i cittadini per la sicurezza di Foggia e del suo territorio. La lotta alla criminalità, infatti, è una sfida che si vince solo con il supporto di tutti, dalle istituzioni alle persone comuni. E se da un lato le operazioni delle forze dell’ordine dimostrano un’azione incisiva e determinata, dall’altro la collaborazione della comunità locale è la chiave per un successo duraturo.

