Meteo Puglia, arriva aria molto calda dall’Africa: le previsioni

FOGGIA, 28/05/2022 – (adnkronos) Ultima tendenza per il ponte del 2 GiugnoArrivano le prime conferme sul fronte meteo in vista dell’avvio del prossimo mese di Giugno, comprendente anche il ponte della Festa della Repubblica.

L’ultimo aggiornamento cambia infatti la previsione con importanti ripercussioni sull’Italia, insomma l’estate inizia in modo dirompente a scaldare i motori e il principale protagonista sarà sempre lui: l’anticiclone africano.

Ecco quindi che per il lungo Ponte della Repubblica (Giovedì 2 Giugno) aumentano sempre di più le probabilità di una nuova e importante ondata di caldo pienamente estivo. Vista l’origine sub-tropicale delle masse d’aria (interno del Deserto del Sahara), oltre al tanto sole ci aspettiamo un’impennata delle temperature con valori ben oltre le medie climatiche: ciò si tradurrà, verosimilmente, in nuove fiammate di calore, con i termometri pronti a schizzare diffusamente oltre i 35°C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori.

Farà molto caldo anche al Nord, tuttavia non possiamo al momento escludere la possibilità di locali temporali di calore, in particolare sull’arco alpino e sulle adiacenti pianure. Di questo comunque avremo modo di riparlarne nei nostri prossimi aggiornamenti. (adnkronos)

2 Giugno: confermata una nuova forte ondata di calore sull’Italia