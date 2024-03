Il Foggia si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva, dopo la vittoria contro il Messina, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nei playoff in un difficile incontro al “Francioni” di Latina. La distanza di tre punti tra le due squadre rende la sfida ancora più avvincente, con entrambe desiderose di replicare il successo ottenuto in precedenza.

Mirko Cudini, alla vigilia della partita, ha dichiarato: “Questa sarà una sfida diversa rispetto a quella contro il Messina. Affronteremo un avversario dotato di giocatori di spicco, con forza fisica e abilità tecnica. Il Latina sta dimostrando buone prestazioni, nonostante abbia raccolto meno punti in casa. Dovremo essere molto attenti contro la loro squadra offensiva”.

Lo riporta AntennaSud.

Riguardo alla gara d’andata, Cudini ha commentato: “Nel match d’andata non meritavamo di perdere. È stata una partita equilibrata in cui abbiamo pagato le contropiede avversarie. Per questo motivo, domani giocheremo con l’obiettivo di vincere mantenendo il giusto equilibrio”.

Sulla vittoria contro il Messina, Cudini ha detto: “Nella prima parte della partita abbiamo subito un po’ il pressing degli avversari, ma nel secondo tempo la superiorità numerica ci ha permesso di gestire meglio il risultato. Avrei voluto vedere un po’ di più in certe situazioni, soprattutto in fase di costruzione e conclusione. In generale, però, abbiamo condotto bene la partita”.

Per quanto riguarda gli indisponibili, Cudini ha precisato: “A parte Santaniello, tutti gli altri giocatori sono disponibili per la partita”.

Sul fronte della mentalità della squadra, Cudini ha aggiunto: “Veniamo da un periodo difficile e questo dovrebbe darci uno stimolo aggiuntivo per giocare con una mentalità più libera e spensierata. Vogliamo continuare su questa striscia positiva, sfruttando l’entusiasmo che ci accompagna”.

Infine, sulla questione del futuro, Cudini ha concluso: “In questa settimana non ho avuto modo di parlare con il presidente, ma so che è sempre vicino alla squadra. Al momento non è il momento di discutere del futuro, sono concentrato sul proseguimento della stagione e ci sarà tempo per affrontare questa questione”.

