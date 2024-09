SAN SEVERO (FOGGIA) – Simone Maghernino, un ragazzo di 24 anni, di San Severo (Foggia), e la mamma Luisa Sordillo spiegano l’autismo in poche battute.

Lo fanno in un video, realizzato quasi «per gioco». «Io ho un cuore che batte», dice lei. «Anche io ho un cuore che batte», replica lui. «Io a volte sono felice e a volte sono triste».

«Anche io a volte sono felice e a volte sono triste». La mamma: «Io sto bene con gli amici», e Simone: «Anche io sto bene con gli amici». «Ma allora sei come me!». «Anche tu sei come me». E insieme ci dicono: «L’autismo cambia l’apparenza, ma non cambia la sostanza».

Il loro video, postato sui social, è diventato virale e ha già superato il milione e mezzo di visualizzazioni.

«Ci divertiamo a realizzare questi contenuti», ci spiega mamma Luisa. «I nostri video sono spontanei, ma vogliono anche veicolare dei messaggi importanti: lo scopo è quello di fare conoscere Simone nella sua autenticità e nella sua bellezza, e di far scoprire una sfumatura diversa dell’essere umano».

Molti già conoscono Simone Maghernino, in arte MagoS, che da qualche anno è impegnato nella musica.

Ha cominciato nella sua camera, guardando i video musicali degli artisti che gli piacevano. Ma cantare è anche stato un mezzo: un mezzo per uscire da quella stanza, per mescolarsi ai suoi coetanei, per comunicare e trasmettere emozioni, per staccarsi di dosso etichette limitanti. Ha già inciso tre singoli, Con gli occhi dell’amore, l’ultimo, e Ali in tasca e Paronomasia.

Per Natale è in uscita una nuova canzone, che sarà il preludio al suo primo album, atteso per la primavera. Il brillante paroliere è la mamma, ex avvocato, che è stata la prima a cogliere il suo amore per la musica e che, oggi, è la sua manager, e lo accompagna ovunque lo invitino a cantare e a raccontare la sua storia.

Simone e la mamma usano diversi linguaggi per fare arrivare il loro messaggio, «che è prima di tutto un invito al rispetto per l’essere umano», spiega Luisa Sordillo.

«Non è che chi non corrisponde a un canone sia meno profondo, non provi emozioni, non provi dolore o gioia.

Spesso gli autistici faticano a trovare un posto nel mondo non perché autistici, ma per la considerazione che le persone hanno dell’autismo.

Noi, invece, vogliamo mostrare che anche una differenza può essere piacevole e arricchente. Stiamo cercando di aprire porte chiuse facendo conoscere codici differenti».

Simone Maghernino e la mamma Luisa Sordillo

Luisa crede nel potere trasformativo della conoscenza reciproca: «La diversità di Simone mi ha completato, arricchendomi socialmente, mentalmente. Ha affinato la mia sensibilità: oggi sono una persona migliore grazie a lui, sono più riflessiva e, anche nel rapporto con gli altri, sono meno frettolosa e più attenta.

Non vogliamo negare le diversità, ma dimostrare che si possono trovare belle persone anche fra chi non viene percepito come “diverso”. Simone ha riempito la mia vita d’amore. Il destino ci ha messo di fronte a molte difficoltà, ma ci siamo rialzati, e la forza per farlo l’abbiamo trovata insieme».

