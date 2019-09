Asl Bari,quattrocentodue milioni di euro impignorabili

Di:

La somma precisa è questa : 402.999.000,00 euro. Per il periodo che va dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019.

Soldi gestiti dall’Asl di Bari e provincia, la terza azienda sanitaria più grande d’Italia. Montagna di denaro sottratta alla possibile espropriazione forzata–stante i legittimi decreti ingiuntivi o sentenze giudiziarie–da parte dei creditori della stessa Azienda sanitaria.

Rilevante il numero di società e imprenditori che portano in Tribunale l’Asl,al fine di ottenere il pagamento delle merci consegnate da troppi mesi.

Ebbene la fabbrica sanitaria barese non è in grado di sborsare il dovuto “…dato che la situazione finanziaria impone all’Asl di quantificare con previsione trimestrale gli importi per stipendi e competenze nonché i fondi destinati all’erogazione di servizi sanitari,apponendo su di essi il vincolo di impignorabilità per garantire la necessaria continuità aziendale”.

Incredibile situazione politico-economica che si verifica solo in Italia. Determinata da Leggi e decreti statali,regolamenti del Ministero della Sanità, sentenze della Corte Costituzionale.

Di conseguenza i finanziamenti riconducibili all’Asl Bari, nella misura di 402.999.000 euro,diventano poste monetarie cosiddette “ vincolate”.

Quest’ultime hanno per oggetto i servizi sanitari definiti fondamentali come i seguenti :

-competenza personale dipendente incluso oneri riflessi e Irap 124.020 mgl euro

– assistenza medico generica e altro personale convenzionate 41.653 mgl euro

-assistenza ospedaliera : 101.530 mgl euro

a)assistenza ospedaliera in case di cura convenzionate 33. 400 mgl euro

b)assistenza ospedaliera pubblica 26.982 mgl euro

c)trasferimento risorse a IRCCS Cassano Murge e Ente E. Miulli 39.273 mgl euro

d)trasferimento risorse a CBH spa per Pronto soccorso 1.875 mgl euro

-assistenza farmaceutica : 130.960 mgl euro

a)farmaceutica convenzionata e integrativa 46.722 mgl euro

b)farmaceutica per DPC 37.500 mgl euro

c)farmaceutica territoriale e dipartimentale 46.730 mgl euro

-assistenza medico specialistica interna 4.836 mgl euro.

Non facile dunque,per imprese private e professionisti , avere come cliente un’azienda pubblica a cui è impossibile pignorare,a fronte del servizio o consulenza o merce forniti, gran parte del suo Bilancio economico annuale.

E’ normale siffatto blocco di ossigeno finanziario,tenuto conto della permanente crisi economica italica senza via d’uscita?

A cura di Nino Sangerardi