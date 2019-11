Selezionati 242 articoli scientifici per il primo libro di salute33

ROMA – 2 NOVEMBRE 2019. Saranno in tutto 242 gli autori italiani (medici, ricercatori, professionisti sanitari e operatori del benessere) che faranno parte di Rassegna 2019, un libro che racchiude i maggiori articoli scientifici pubblicati nell’anno 2019 nella famosa rivista salute33.

Attraverso una rigorosa selezione – dichiara Massimo Palermo, Fondatore e

Direttore di salute33 – nel 2019 sono stati pubblicati 426 articoli a firma di: 146

medici, 23 ricercatori, 216 professionisti sanitari e 41 operatori del benessere.

I 242 articoli sono stati selezionati in base a precisi parametri, che hanno

determinato accurati controlli sull’attendibilità scientifica dei contenuti e sulle

competenze e abilitazioni professionali degli autori. L’obiettivo di questo libro è

valorizzare l’autentica informazione scientifica nel campo della medicina, salute e

benessere, oggi più che mai sotto attacco da sempre più false e inattendibili

informazioni sanitarie.

Per chi non è medico o si occupa di tutt’altro nella vita, non è facile distinguere tra fatti e bufale sanitarie, specie se a guidarlo nella lettura è lo stato emotivo di chi cerca disperatamente una cura.

L’unico modo per essere sufficientemente sicuri – continua Massimo Palermo – è di affidarsi al proprio medico di famiglia ed eventualmente leggere notizie attendibili: consultare fonti ufficiali, istituzionali, riviste di divulgazione scientifica regolarmente registrate e soprattutto verificare sempre che l’autore dell’articolo sia un sanitario regolarmente iscritto al proprio

ordine o all’albo di appartenenza.

Nicola Vimentini – Giornalista