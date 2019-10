Storico Ferruccio Gemmellaro “Stato Quotidiano, il nostro di tutti”

Di:

Quando nel primo decennio del millennio, il 2009, nacque Stato Quotidiano e dopo aver conosciuto il suo direttore Giuseppe de Filippo, mi fu immediatamente chiaro che avevo innanzi il progetto di un organo stampa proiettato nel successo, poiché vi scorgevo tutti i requisiti, umani e tecnici, che si sarebbero imposti su una consuetudine giornalistica.

Convinto di quanto ponderassi, rilasciai così per la pubblicazione, il 6 ottobre dell’anno di fondazione, il mio articolo storico “Origine dei nomi sipontini. Nesso con onomastiche venete”. Non era però il fatto che utilizzasse pagine web, così come tanti in via di diffusione, per definirlo moderno, ma vi scorrevo una impaginazione e un vasto assortimento di argomenti e di settori, i cui autori vi proponevano liberi pensieri, elaborandoli con immediatezza di leggibilità e una esaustiva sintesi, adottandovi spontaneamente, e con perizia, l’implicita linea a largo respiro segnata dalla redazione.

Infatti, non m’ero sbagliato poiché il 9 gennaio del 2013, con un servizio di Ludovico Fontana sulla “Gazzetta della sera-Mezzogiorno”, si riporta che in Capitanata “Stato Quotidiano” è primo nella classifica dei termini in crescita.

L’innovazione generalizzata dei commenti, da considerare quali evolute “lettere al direttore” – e Statoquotidiano ne è dovizioso – pur non a rischio d’essere tagliati, ricomposti se non cestinati come può accadere alle seconde, devono tuttavia perseguire un’etica dialogistica, che rifugga da impertinenze e inopportunità, sia per sostenere il felice nome del quotidiano sia per un esemplare comportamento da impartire ai lettori, oltremodo se giovani.

L’anonimato, che tanti preferiscono, quindi, non deve essere uno strumento di favoreggiamento alla propria arroganza bensì un aspetto di sana reticenza alla pubblicazione della propria identità, che tuttavia non può non essere a conoscenza della redazione.

La struttura della pagina home con l’anteprima delle notizie distribuite nelle varie rubriche, queste inserite in una appropriata mappa, a mio parere essa dovrebbe contenere il nome dell’articolista poiché andrebbe bene incontro alle esigenze di una spedita ricerca dei lettori.

Statoquotidiano, vista la sua notorietà ormai espansa in ambito nazionale, con punte in campo estero, acquisita grazie alla redazione e al suo valente direttore, rimane tra i primi quotidiani on-line che si propongono per una lettura veloce ma esaustiva, pertanto indispensabili per un apprendimento sociale e culturale nei tempi che la nostra epoca ci concede.

A cura del dr. Ferruccio Gemmellaro, critico storico

Meolo Ve 21 settembre 2019