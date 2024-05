Piana Romana di Pietrelcina, 4 maggio 2024. In edicola da stamani fino a venerdi prossimo. il famoso settimanale nazionale Di Più, nella rubrica settimanale dedicata al “nostro padre Pio”, pubblica uno scoop a pag. 41 e 43 del n°18/2024 a firma di Elettra Solero e fotografico di Giuseppe Saldutto da Foggia, raccontando del figlio spirituale più anziano ancora in vita legato al Santo più popolare del mondo e di tutti i tempi. Si tratta di Alberto Orlando, classe 29 settembre 1920, Pietrelcinese DOC, da sempre delegato all’accoglienza dei pellegrini di padre Pio a Piana Romana proprio di fronte a pochi metri dove viveva padre Pio nella masseria di famiglia. In questo luogo vivevano le famiglie Forgione, Scocca e Orlando.

Oggi rimane solo la famiglia di Alberto Orlando che a settembre scorso ha compiuto 103 anni, divenendo il cittadino di Pietrelcina più anziano, ma anche il figlio spirituale, che ha conosciuto il Santo di persona, oggi è il più anziano al mondo. Quando i pellegrini gli chiedono di padre Pio lui incomincia a parlare si emoziona e piange ricordando i tempi quando era vivo il Santo e gli portava il formaggio. Alberto Orlando racconta ai fedeli che giungono sul posto: “la Masseria dei Forgione fu venduta da mio padre ai genitori di padre Pio, che la rivendettero a mio padre il 2 febbraio 1922.

Quell’atto sta a Roma in Vaticano sigillato. Ecco quel che prevedeva padre Pio tanti anni prima, ed infatti quando la mia famiglia chiese a padre Pio se poteva comprare la sua masseria, padre Pio rispose: “Si ma tanto ritorna a me…”. Infatti poi la Masseria è stata donata dalla mia famiglia ai Frati cappuccini ed oggi è meta di pellegrinaggi. E’ stata fatta una cappella per proteggere l’olmo delle stimmate invisibili e tutta la storia di padre Pio”.

di Monica Sales

Nella foto: da sinistra Alberto Orlando posa per un foto ricordo con il suo amico di sempre il giornalista Giuseppe Saldutto che è anche vice presidente dell’Associazione Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza di Torino.