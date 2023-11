San Severo, malore improvviso: deceduto il 35enne Gigi Fulgaro

SAN SEVERO (FOGGIA) – “Con grande tristezza, San Severo si sveglia questa mattina nel dolore per una tragica perdita. Ieri sera, a soli 35 anni, Gigi Fulgaro è volato in cielo a causa di un malore improvviso. Gigi Fulgaro era un uomo amato da tutti, un compagno devoto e un padre adorabile.

La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo amavano.

La comunità di San Severo si unisce nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Gigi Fulgaro. In questo momento di dolore, siamo vicini a voi e siamo qui per offrire il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Le parole sembrano troppo deboli per esprimere il dolore che proviamo per questa perdita. Gigi Fulgaro sarà ricordato per il suo sorriso contagioso, la sua gentilezza e l’amore che ha riversato sulla sua famiglia”.