Puglia, nel weekend traffico da bollino nero e picchi fino a 40 gradi

FOGGIA, 05/08/2022 – (gazzettamezzogiorno) Il primo weekend di agosto si preannuncia rovente, con picchi fino a 40 gradi e autostrade da bollino nero nel weekend del grande esodo agostano.

Resta preoccupante poi la situazione legata alla siccità, con il Po che fa segnare l’ennesimo record negativo della portata. La situazione meteorologica potrebbe leggermente migliorare nella giornata di domenica, quando gli esperti prevedono qualche rovescio nelle zone del Nord Italia e nelle regioni adriatiche del Centro.

L’anticiclone africano, dunque, è tornato a consolidarsi sul Mediterraneo e sull’Italia, con una conseguente nuova ondata di calore sulla Penisola. L’apice è previsto proprio per oggi e domani, mentre da domenica l’atmosfera diverrà più instabile al Nord, con numerosi rovesci o temporali non solo sulle zone montuose ma anche in pianura. Oggi previsti picchi fino a 40 gradi nella pianura padana e nelle zone centrali tirreniche. Domani i primi cali della temperatura su Triveneto, est Lombardia ed Emilia mentre nelle altre regioni la situazione resterà praticamente uguale. (gazzettamezzogiorno)