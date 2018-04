Manfredonia. Nuova carta d’identità elettronica a partire dal 16 aprile

Di:

Manfredonia, 06 aprile 2018. Si informa la cittadinanza che il servizio di rilascio della carta di identità elettronica è rinviata a lunedì 16 aprile.

Sono in corso, infatti, adeguamenti e aggiornamenti tecnici sulle postazioni fornite a questo Ente dal Ministero dell’Interno.

L’emissione della nuova carta d’identità elettronica sostituisce quella cartacea. L’Amministrazione comunale ha attivato tutte le procedure per adeguarsi alla normativa che prevede l’entrata in vigore del nuovo documento di riconoscimento personale, che certifica l’identità del soggetto titolare, oltre a costituire uno strumento di autenticazione per l’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

La carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza, o presso il Comune di dimora, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, solo su prenotazione.

La prenotazione della CIE potrà essere effettuata accedendo ai portali istituzionali http://www.cartaidentita.interno.gov.it e https://agendacie.interno.gov.it , dove il cittadino troverà tutte le informazioni utili, nonché mediante richiesta telefonica ai seguenti numeri: 0884-519745 e 0884-519633.

Prima di avviare la pratica di rilascio della carta di identità elettronica, il cittadino dovrà provvedere al versamento dell’importo sotto indicato:

– per il primo rilascio 22,21 euro (16,79 euro a titolo di spese di gestione dello Stato, comprese quelle necessarie per la consegna al domicilio, la rimanente somma per diritti fissi e di segreteria);

– per smarrimento/deterioramento 27,37 euro (di cui 16,79 euro comprensivi di spese di spedizione, la rimanente somma per diritti fissi e di segreteria).

Il cittadino potrà provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità:

– presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Milano, in via Tribuna 65, a Manfredonia, con causale “Diritti per emissione CIE”;

– direttamente presso i Servizi Demografici, in piazzale Alessandro Galli, dal lunedì al venerdì durante l’orario di apertura al pubblico.

fonte www.comune.manfredonia.fg.it