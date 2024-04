Rottura Schlein - Conte. Furore: "I fatti di Bari riguardano Bari. In Capitanata, dove possibile, creato asse con il PD"

Foggia. “I fatti di Bari riguardano Bari. Noi per ogni territorio cerchiamo soluzioni concrete che possano restituire ai cittadini dignità e una svolta politica. A Bari non si sono presentate queste condizioni, in Capitanata siamo riusciti in 3 Comuni a creare un’alleanza con il Partito Democratico.

A Foggia ci siamo riusciti, abbiamo 2 bravissimi assessori, 5 consiglieri comunali, che lavorano in modo compatto. Siamo riusciti a far partire la raccolta differenziata sul porta a porta nelle attività commerciali. Stiamo rimettendo in ordine gli uffici dei servizi sociali, colpiti in seguito allo scioglimento per infiltrazioni della criminalità. Il nostro lavoro c’è e con il tempo si vedrà”.

Lo ha detto l’europarlamentare Mario Furore, a margine dell’assemblea degli iscritti del M5s di Foggia, stamani presso il Palazzetto dell’Arte.