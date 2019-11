Lezzi a Salvini “Capitano dei miei stivali, vada a vivere a Taranto”

“L’. Non si accampino pretesti sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. Ècon il nostro Stato e i politici, da Renzi a Berlusconi, che si stanno facendo intimorire sono senza orgoglio e dignità. Non meritano di parlare in nome degli italiani”.

Lo scrive in un post su Facebook Barbara Lezzi, del Movimento 5 stelle, ex ministro per il Sud, dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l’Italia.