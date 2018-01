Boom musei in Puglia: sorprendente Siponto

Di:

Bari. “Il bilancio della riforma dei musei è davvero eccezionale: dai 38 milioni del 2013 ai 50 milioni del 2017, i visitatori sono aumentati in quattro anni di circa 12 milioni (+31%) e gli incassi di circa 70 milioni di euro (+53%)”.

Lo afferma in una nota il Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

“Risorse preziose – aggiunge – che contribuiscono alla tutela del nostro patrimonio e che tornano regolarmente nelle casse dei musei attraverso un sistema che premia le migliori gestioni e garantisce le piccole realtà con un fondo di perequazione nazionale. I musei e i siti archeologici italiani stanno vivendo un momento di rinnovata vitalità e al successo dei visitatori e degli incassi corrisponde una nuova centralità nella vita culturale nazionale, un rafforzamento della ricerca e della produzione scientifica e un ritrovato legame con le scuole e con i territori”.

I tassi di crescita dei visitatori più elevati sono stati registrati in Liguria (+26%), Puglia (+19,5%) e Friuli Venezia Giulia (15,4%): infatti in Puglia sono ottimi i numeri dei visitatori dei musei statali della regione, che nel 2017 passano a 749.260 dai 627.100 del 2016, con un incremento del 19,48 per cento e incassi per 1.151.000 euro; il museo di gran lunga più visitato in Puglia è Castel del Monte ad Andria (249mila visitatori), al secondo posto il Parco archeologico di Siponto (Manfredonia) con 81mila visitatori, al terzo il museo archeologico nazionale di Taranto (79mila), seguono il Museo Nazionale archeologico di Manfredonia (68mila), il castello svevo di Bari (64mila) e il castello svevo di Trani (45mila).

Fonte:Ansa Puglia Repubblica