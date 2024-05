L’Agenzia delle entrate sta per mettere online un bando per assumere 80 persone a tempo indeterminato da inserire nelle risorse umane. Il concorso sarà lanciato entro il 2024 e chiunque fosse interessato, potrà inviare la propria domanda di partecipazione per via telematica, sfruttando il Portale InPA.

Questo concorso fa parte delle nuove assunzioni per il triennio 2024-2026, come indicato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Si punta a trovare funzionari specializzati in selezione, valutazione del personale e formazione.

È prevista dunque l’assunzione di 80 funzionari specializzati in selezione, formazione e valutazione del personale.

Più nello specifico, il candidato dovrà possedere competenze in attività di gestione delle risorse umane; rilevazione attiva del fabbisogno formativo; selezione professionale; viluppo professionale; processi di valutazione del personale.

