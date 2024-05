Manfredonia. In ricordo di Daniele Ognissanti

Manfredonia. In ricordo di Daniele Ognissanti. Si svolgerà sabato 11 maggio alle ore 19 una Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Regina in Siponto per ricordare il giovane, scomparso all’età di 27 anni lo scorso 11 maggio 2014.

Lo scorso 9 luglio 2014 si svolge “CELEBRATION Dany’, un evento con il quale parenti, amici e colleghi musicisti hanno ricordato il ragazzo.

Ci sono viaggi che non meriterebbero mai termine, ma a volte capita di dover deviare dal percorso originario e di cercare una via diversa. Lo impongono le circostanze. La storia di una comunità non può fermarsi. E’ l’obbligo morale consegnato da chi volle costruirla quella comunità, con umiltà, tenacia ed un sorriso mai segnato dalla sofferenza”.