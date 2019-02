Lucera: commemorazione per Gaetano Gifuni

Di:

Sabato 9 febbraio, commemorazione di Gaetano Gifuni, a Lucera., sua città nativa. Era deceduto a Roma il 18 agosto 2018, all’età di 86 anni. Si tratta di una figura di primo piano nella vita istituzionale e parlamentare del Paese. Dopo la sua breve esperienza di lavoro presso la Confindustria, il 1 gennario del 1959, entra nell’amministrazione del Senato, dove nel maggio 1992 diventa Segretario Generale.

Carica che detiene sino al 1992, per passare poi con lo stesso titolo e qualifica alla Presidenza della Repubblica. Qui vi resterà sino alla vigilia della Presidenza di Napolitano. Dopo di che diventa Segretario Generale emerito.

Per breve tempo è stato anche Ministro per i rapporti col Parlamento, nonché componente il Consiglio di Stato dal 1992 al 2008. Durante la gestione delle alte cariche sopraccitate, il Gifunni, nel corso della sua vita, è stato sempre vicino alla sua città e alla Capitanata tutta, partecipando in prima persona agli eventi culturali e istituzionali più rilevanti.

Non a caso era molto amico del letterato sammarchese, Pasquale Soccio, preside per diversi decenni del Liceo Bonghi, con il quale condivideva la cultura e l’amore per la sua propria terra. Per finire, il Gifunni ha ricevuto durante la sua carriera le più importanti onorificenze e riconoscimenti. A proporre l’incontro in parola ci hanno pensato per primi, la Famiglia Dauna di Roma, l’Ente Locale, guidato da Antonio Tutolo, unitamente alla Società di Storia Patria, presieduta da Giuseppe Trincucci, medico, navigato politico ed amministratore pubblico. Significativa la sua esperienza di alunno liceale al Bonghi sotto la direzione del predetto letterato. Quindi, l’iniziativa è stata fatta propria anche dalla Fondazione Soccio di San Marco in Lamis, presieduta da Michele Galante, in veste di uomo di cultura e di storico delle cose locali e della Capitanata. L’evento vedrà il suo svolgimento, dalle ore 18,30, presso il Teatro Garibaldi. Interverranno Paolo Emilio Trastulli, presidente della Famiglia Dauna in Roma, che si soffermerà sul tema: “Gaetano Gifuni tra la piccola e grande Patria”. Seguirà Damiano Nocilla, di famiglia d’origine sammarchese, consigliere di Stato e già Segretario Generale della Camera dei Deputati, amico pure lui a suo tempo del Soccio. Quest’ultimo, relazionerà sul tema: “Diritto e Politica in Gaetano Gifuni”. L’ultimo a salire in cattedra sarà Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, per parlare del “G.Gifuni, uomo di terra”. Non mancheranno i saluti istituzionali degli amministratori, in primis del sindaco Tutolo e l’intervento del citato Galante,