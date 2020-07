Blockchain Impact”- Bitcoin, una tecnologia dirompente che ribalta la struttura sociale da Fintech a IoT

Una rivoluzione valutaria virtuale che si diffonde silenziosamente ma costantemente. Un libro ben scritto è stato pubblicato su Bitcoin e blockchain, che si può dire che siano i personaggi principali. “La tecnologia blockchain di impatto che rovescia la struttura sociale da Bittech, Fintech a IoT” (Nikkei BP, 2800 yen + tasse) è questa.

“Intorno al 1990, pochi avrebbero immaginato che Internet sarebbe esplosa finora. Le percezioni di una “valuta virtuale” sono cambiate radicalmente nell’ultimo decennio, con contanti e carte. Potrebbe aver sostituito i controlli, ecc.”.

“Bitcoin” e “blockchain” stanno attirando l’attenzione perché si dice che cambieranno la struttura sociale in futuro. L’economista Yukio Noguchi, che è uno dei coautori di questo libro, ha affermato nell’introduzione che “le valute virtuali come Bitcoin e la tecnologia blockchain che le supporta sono estremamente innovative. Tuttavia, le valute virtuali non sono comprese esattamente.”

Inoltre, Mark Andreessen, fondatore del browser Internet e Netscape, ha detto della tecnologia blockchain, “Bitcoin è il livello più elementare ed è una svolta nell’informatica (…). Non puoi esagerare.”

“La tecnologia blockchain è un’invenzione del secolo che dovrebbe essere trattata allo stesso modo dei motori a vapore e dei motori a combustione e può trasformare non solo il mondo finanziario, ma anche al di fuori di esso”, ha dichiarato Johann Parrcher, analista di ricerca presso BNP Paribas Bank. Fa sesso.”

Si ritiene che abbia un potenziale così grande, ed è un po’ moneta e catena a blocchi a cui molte persone stanno prestando attenzione, ma purtroppo in Giappone, c’è anche una falsa immagine a causa dell’influenza dell’incidente di Mount Gox, The la realtà è che non sono ancora adeguatamente riconosciuti o compresi.

Questo libro corregge tale malinteso e spiega Bitcoin e blockchain in un modo molto facile da capire fin dall’inizio.

Cos’è esattamente Bitcoin? E qual è la tecnologia blockchain utilizzata lì? Che tipo di business verrà creato dalla diffusione e che tipo di tecnologia lo rende possibile? Come risponde l’ordinamento giapponese? Quando si spiega Bitcoin, è urgente descriverlo come moneta elettronica.

In questo libro, 15 esperti, che sono impegnati nello sviluppo commerciale e tecnologico con tecnologia bitcoin e blockchain, stanno generosamente presentando il know-how e le conoscenze che hanno acquisito attraverso il lavoro pratico, mirando allo sviluppo del settore. Non solo esperti finanziari, ma una vasta gamma di uomini d’affari coinvolti nello sviluppo di nuovi affari e nella pianificazione della gestione, e chiunque sia curioso e interessato alla nuova società creata da Bitcoin e blockchain. Sì, si può dire così.

Uno dei temi più in voga nel mercato dei titoli di oggi, FinTech. E Bitcoin & Blockchain, che è anche chiamato Honmaru. Questo libro, scritto da esperti del modo in Giappone, è utile non solo per gli specialisti, ma anche per ogni persona per essere molto leggibile e facile da capire. È una caratteristica.

Prezzo Bitcoin (BTC)

Stato di approvazione degli ETF Bitcoin

Il quinto problema è lo stato di approvazione degli ETF Bitcoin. Lo stato di approvazione degli ETF sui Bitcoin può influire sui prezzi dei Bitcoin.

Futuro di Ethereum

Ecco alcuni fattori che possono essere fonte di preoccupazione quando si considerano i prezzi di Ethereum e le prospettive future.

Numero crescente di applicazioni distribuite che utilizzano Ethereum

Il primo problema è l’aumento delle applicazioni distribuite che utilizzano Ethereum. Se sono disponibili più applicazioni distribuite (Dapps) che utilizzano Ethereum e più piattaforme disponibili per Ether (ETH), a lungo termine potrebbe avere un impatto positivo sulla formazione dei prezzi.

Aggiornamenti delle specifiche da parte della comunità degli sviluppatori

Il terzo problema è l’aggiornamento delle specifiche da parte della comunità degli sviluppatori. Si prevede che Ethereum subirà un importante aggiornamento chiamato “Ethereum 2.0” intorno al secondo trimestre del 2020, che potrebbe causare fluttuazioni del prezzo di Ethereum. L’emissione di bitcoin di nuove valute e dettagli delle transazioni sono tutti distribuiti e archiviati sulla rete di computer. Immagina di avere un grande registro di trading con un registro di tutte le transazioni effettuate con Bitcoin. (Nota stampa).