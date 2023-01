San Valentino a Vico del Gargano: la tradizione si rinnova dopo i difficili anni della pandemia

Vico del Gargano (Foggia) 10/01/2023 –con una tradizione che si rinnova da oltre quattrocento anni.San Valentino, prete e martire, è una figura molto importante per la comunità di Vico del Gargano, tanto che i vichesi adornano il Santo con il loro tesoro più prezioso: le arance. Scelte tra le più belle, vengono portate nei pressi dell’altare maggiore per addobbare la chiesa parrocchiale più antica del paese, con il loro profumo intenso che invade ogni angolo.La celebrazione di San Valentino è un momento importante per tutta la comunità, un momento di raccoglimento e di preghiera, ma anche un momento di festa e di accoglienza per i tanti visitatori che in quei giorni vengono a Vico. Quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e il nuovo comitato festa composto da giovani del posto, i festeggiamenti saranno ancora più grandiosi e significativi.La comunità di Vico del Gargano attende con entusiasmo i festeggiamenti del proprio Santo Patrono e invita tutti a partecipare alla celebrazione. Articolo di Vittorio Agricola