Puglia in zona bianca da lunedì, ora è ufficiale: cosa cambia

E l’Italia si tingerà sempre di più di bianco. Entreranno sicuramente in zona bianca altre sei tra regioni/province autonome: si tratta di Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, provincia di Trento e Puglia. Tutte infatti hanno rispettato il parametro richiesto dal Decreto riaperture per la zona con minori restrizioni: incidenza settimanale di casi ogni 100mila abitanti sotto i 50 casi per tre settimane consecutive. Lo si ricava dai dalla media mobile ad oggi, anche se bisognerà attendere i dati ufficiali del monitoraggio.

Queste regioni/province autonome andaranno quindi ad aggiungersi alle altreche sono già in fascia bianca – Veneto (14), Liguria (10), Umbria (18), Abruzzo (17), Sardegna (13), Molise e Friluli Venezia Giulia (16) – e che confermano anche questa settimana (come potete ricavare nei numeri tra parentesi) il parametro dei 50 casi. Importante notare che nelle regioni già bianche i fati continuano ad essere molto buoni anche a fronte del venir meno della quasi totalità delle restrizioni.

Bianche dal 21 giugno

La road map dell’Italia in bianco proseguirà anche lunedì 21 giugno con ulteriori ingressi. E a questo proposito è im portante notare come tutte le candidate anche questa settimana siano rimaste sotto la soglia dei 50 casi: Calabria (37), Campania (31), Marche (27), Provincia autonoma di Bolzano (31), Sicilia (39), Toscana (28) e Basilicata (33). Si vede come queste regiooni hanno numeri ancora leggermente più alti delle altre. Tutte dovranno aspettare un’altra settimana. se anche il monitoraggio di venerdì 18 giugno confermerà i numeri allora ecco il via libera alla zona bianca dal 21 giugtno