Mattinata, rievocazione storica “Naufragio al lido di Maitinata 1516/1517”

Lungo la spiaggia Agnuli (dietro il porto) verrà messa in scena una rievocazione storica teatralizzata.

Mattinata (Foggia), 10/09/2021 – Domenica 12 settembre, alle ore 19.30, i colori e le emozioni della Festa Patronale si spostano in riva al mare .

Il protagonista della scena è un naufrago che con cavalieri a cavallo, popolani, militari, nobili e dame, in abiti fedelissimi agli originali, calcherà il palco naturale della spiaggia per rappresentare, al ritmo incalzante dei Timpanisti Fajanensis, ciò che accade proprio nel lido di MAITINATA nel 1516.

Grazie a un documento storico originale e a altri a esso collegati, si è riusciti a certificare sulla carta, già agli inizi del 1500, la presenza nel nostro territorio di una piccola comunità riconosciuta come MAITINATA.

La rappresentazione sarà preceduta dai saluti istituzionali e introduzione al Protocollo tra Comune di Mattinata e Centro Culturale Einaudi, Corteo storico Carlo V, grazie al quale la nostra città entra a far parte dell’ITINERARIO Culturale “Le Vie dell’Imperatore Carlo V”.

Questi avvenimenti accaddero nel periodo in cui Ferdinando il Cattolico già vede nel Regno di Carlo I il futuro impero di Carlo V.

ATTENZIONE: La rievocazione prevede ingresso libero in spiaggia nel rispetto delle normative anti covid-19 vigenti.

In occasione dell’evento si segnala che è in funzione il servizio navetta (come da orario stagionale) e che è previsto il parcheggio gratuito nell’apposita area Agnuli a partire dalle 19:00.