Turismo, Furore “Commissione UE sia garante contro soluzioni fai da te”

“Germania, Croazia, Repubblica Ceca e Austria stanno ipotizzando la creazione di corridoi privilegiati a circuito chiuso per incentivare il turismo durante la prossima stagione estiva. Questi accordi bilaterali creerebbero una concorrenza sleale fra Paesi membri che non possiamo permetterci soprattutto in questo momento di crisi. Auspichiamo dunque che il pacchetto europeo sul turismo che verrà presentato mercoledì a Bruxelles faccia chiarezza una volta per tutte e archivi soluzioni ‘fai da te’ che danneggerebbero i turisti e l’industria del settore. Un’Europa davvero unita non reagisce alla crisi del Coronavirus con frammentazione e furbate ma con regole comuni che coniughino sicurezza, mobilità e voglia di evasione.”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore.