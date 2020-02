Carlo Verdone “Un film in Puglia, un’esperienza che mi resterà nel cuore”

Bari. “La magia dei colori, la bellezza dei paesaggi, l’affetto delle persone. Questa è la nostra Puglia, che rimane impressa per sempre nel cuore di chi viene a trovarci“. È stato così anche per il bravissimo cast di Si vive una volta sola – Il film, che è stato girato in Puglia e che sarà presentato in anteprima il 21 febbraio al Multicinema Galleria di Bari.

“Grazie per queste parole dedicate alla Puglia! Per noi è stato un vero onore ospitare il regista Carlo Verdone Official, gli attori Max Tortora, Anna Foglietta e Rocco Papaleo e tutta la produzione nella nostra splendida regione”.