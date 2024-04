Foggia. “Speriamo di ottenere risultati positivi anche in trasferta. Alcune squadre stanno facendo bene sotto di noi, ottenendo risultati sorprendenti. Penso che, essendo a 45 punti come noi, dobbiamo conquistare sei punti per ambire a qualcosa di importante. Quello che conta ora è conquistare tre punti”.

“Ci troviamo a soli tre incontri dal termine e il tempo stringe. Stiamo attraversando una fase di emergenza, così come altre squadre. Nonostante le difficoltà, la nostra squadra ha saputo reagire positivamente”. Così il tecnico del Foggia, Mirko Cudini, prima della gara contro il Potenza.

“Desidero esprimere i miei migliori auguri a Millico per una pronta guarigione e siamo ansiosi di rivederlo presto in campo con noi. Domani faremo affidamento sulle risorse a nostra disposizione. Il nostro obiettivo è chiaro. Oltre alle abilità tecniche, domani sarà fondamentale la determinazione nell’affrontare questa sfida. Dobbiamo rimanere concentrati, poiché il Potenza dispone di giocatori di grande talento individuale. È cruciale disputare una partita di alto livello, soprattutto sul loro terreno. Due settimane fa la situazione era diversa, anche se la partita contro il Latina ci ha leggermente sconvolti. È naturale sentirsi più motivati quando giochiamo di fronte al nostro pubblico, ci dà una sensazione di protezione. Stiamo migliorando”