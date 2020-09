Foggia, il semisconosciuto parco archeologico “Passo del Corvo”

Lasciando il centro di Foggia, lungo la S.S. 89 per Manfredonia all’altezza del bivio per San Marco in Lamis, in località Arpinova, sorge l’Area Archeologica Passo di Corvo, un villaggio neolitico di circa 40 ettari di estensione, uno dei più grandi del tavoliere di Puglia, scoperto per caso durante una spedizione aerea da parte della Royal Air Force nel 1943. Importante sito che conserva i resti di un insediamento neolitico attivo fra V e IV millennio a.C.

Per tornare indietro nei secoli è sufficiente spostarsi poco fuori Foggia, imboccare la strada statale 89 (direzione Manfredonia) e deviare, a sinistra, per San Marco in Lamis. Dopo aver percorso qualche chilometro si giunge all’ingresso del parco.

Statale 89 da Manfredonia in direzione Foggia, si trova subito dopo Amendola, a destra, è stato scoperto dagli alleati nel 1943. da un pilota appassionato di archeologia.

Fonte testo e foto : Pagina Facebook MANFREDONIA FOREVER