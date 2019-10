Tragedia Orta Nova. Vicini “Lui ultimamente era un po’ depresso”

Orta Nova 12 ottobre 2019. “L’unica cosa che ho notato è che ultimamente lui era un po’ depresso. Stava un po’ tra le nuvole. Lui stravedeva per la moglie e le figlie e anche per l’altro figlio“. “Erano bravissime persone“.

Così i vicini di casa della famiglia Curcelli, nel cui appartamento a Orta Nova si è consumata nella notte una tragedia.

Come risaputo, il padre, Ciro, agente della polizia penitenziaria, ha ucciso la moglie e le due figlie, di 12 e 18 anni, per poi suicidarsi.

Omicida – suicida è un agente della polizia penitenziaria

L’uomo, una guardia penitenziaria, ha ucciso i propri familiari con colpi di pistola.

Le indagini in corso sono dirette dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

I fatti sono avvenuti verso le ore 2.30 in uno stabile in via Luigi Guerrieri. L’uomo ad aver sparato si chiama Ciro Curcelli di 53 anni. Curcelli, una guardia penitenziaria, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza.

A morire sotto i colpi dell’uomo, poi suicida: Teresa Santolupo di 54 anni, e le figlie della coppia Miriana e Valentina di 13 e 18 anni.

