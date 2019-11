Webbin club Manfredonia: due sconfitte nel fine settimana

I ragazzi allenati da Angelo Rinaldi sono stati battuti in casa dalla Doni Bomboniere Terlizzi con il punteggio di 3-2. I bianco-azzurri hanno tenuto testa all’esperta compagine barese in un match caratterizzato dall’equilibrio in ognuno dei cinque set giocati. Eloquenti i parziali: 25-20/23-25/25-23/24-26/11-15. Resta comunque la bella prestazione davanti al numeroso pubblico del PalaDante.

Con un pizzico di fortuna e determinazione in più nei due set persi al fotofinish, si sarebbe potuta portare a casa l’intera posta in palio, invece la giovane formazione sipontina deve accontentarsi di un solo punto in più in classifica, dove ora occupa la seconda piazza in coabitazione con altre tre squadre, a due punti dalla capolista a punteggio pieno Don Milani Volley Bari.

Le giovanissime della Prima Divisione hanno invece perso una partita mai in discussione in quel di Orta Nova. Le ragazze di coach Rosario Ravalli sono uscite dal campo sconfitte per 3-0 (25-22/25-18/25/13 i parziali) e in una classifica ancora molto corta segnano il passo, terze assieme ad altre tre squadre, alle spalle proprio dell’Orta Nova, prima della classe, e del Bisceglie.

Per le compagini sipontine l’occasione di riscatto siamo certi che non tarderà a venire, magari già dalla prossima gara: sabato 16 novembre alle 18.00 i ragazzi della Serie D ospiteranno al PalaDante la BCC New Mater Castellana Grotte, mentre le ragazze della Prima Divisione torneranno in campo domenica 17 novembre alle 18.00, al PalaDante anche loro, contro la Diomede Canosa.

Risultati Serie D maschile (2^ giornata):

New Volley Gioia-Enfoservice Altamura 3-1

Matervolley Castellana Grotte-A Piedi Liberi Redfox Barletta 2-3

BCC New Mater Castellana Grotte-Volley Cassano 3-2

Webbin Volley Club Manfredonia-Doni Bomboniere Terlizzi 2-3

Volley Club Locorotondo-Fincons Group Bari 3-0

New Volley RAF Santeramo in Colle-Don Milani Volley Bari 1-3

Classifica Serie D maschile:

1) Don Milani Volley Bari…..6

2) BCC New Mater Castellana Grotte…..4

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..4

2) Volley Cassano…..4

2) Matervolley Castellana Grotte…..4

6) New Volley RAF Santeramo in Colle…..3

6) Doni Bomboniere Terlizzi…..3

6) Volley Club Locorotondo…..3

6) New Volley Gioia…..3

10) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..2

11) Enfoservice Altamura…..0

11) Fincons Group Bari…..0

Risultati Prima Divisione femminile (2^ giornata):

Aquila Azzurra Trani-San Valentino Volley Andria 0-3

New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia-GS Intrepida Volley San Severo 3-0

Realsport Orta Nova-Webbin Volley Club Manfredonia 3-0

Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio-New Axia Volley Barletta 3-2

Diomede Canosa-Sportilia Bisceglie 3-2

Riposa: Volley Academy San Giovanni Rotondo

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Realsport Orta Nova…..6

2) Sportilia Bisceglie…..4

3) San Valentino Volley Andria…..3

3) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..3

3) GS Intrepida Volley San Severo…..3

3) Webbin Volley Club Manfredonia…..3

7) Diomede Canosa…..2

7) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..2

9) New Axia Volley Barletta…..1

10) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..0

10) Aquila Azzurra Trani…..0

A cura di Michelangelo Ciuffreda