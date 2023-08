Quattro anni nei club per scambisti: la coppia che ha scoperto il paradiso (VIDEO)

Gargano – Nel mondo degli affetti e delle relazioni, la decisione di una coppia ha scelto di percorrere delle esperienze più audaci.

Francesco Graziano, artigiano idraulico di Milano ma originario di Ischitella, autore del libro “Swinger in Paradise – storia di una coppia felice,“ ha deciso di gettare uno sguardo al di là dei confini dell’accettato, raccontando la sua avventura e quella della sua compagna all’interno di un mondo spesso misconosciuto e giudicato: quello degli scambi di coppia.

Quello che potrebbe sembrare a molti come un tabù, per Francesco e la sua compagna è diventato uno scenario intrigante e stimolante, tanto da ispirare la stesura di un libro che rivela, con genuinità e profonda introspezione, i loro anni di frequentazione dei club per scambisti.

Ma come è nata questa idea? E cosa li ha spinti ad esplorare un territorio così controverso? La scintilla è scoccata anni fa, quando Francesco e la sua compagna hanno scoperto un ambiente affascinante e misterioso che li ha attratti. Ciò che sembrava inizialmente un gioco da provare, si è evoluto in una lunga avventura che li ha visti partecipi per quattro anni nei club per scambisti, dal 2016 al 2020. E poi c’è stata la pandemia da Covid-19. Mentre il mondo si chiudeva nelle proprie case, Francesco ha trovato il tempo e lo spazio per dare forma alle emozioni, alle sensazioni e agli eventi vissuti durante questi anni di scoperta. Il risultato è stato proprio il suo libro “Swinger in Paradise,” un racconto onesto e vibrante che getta luce su una realtà spesso oscurata.

Francesco fa sapere che, sebbene inizialmente ci fosse stato un pizzico di gelosia in queste situazioni, questa sensazione si è affievolita nel tempo.

L’autore stesso è rimasto piacevolmente sorpreso da come il loro rapporto si sia evoluto, trascendendo gli stereotipi e le maldicenze per trasformarsi in un percorso di crescita personale e condivisa.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella.