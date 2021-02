La “pantera nera foggiana” su The Telegraf: “Fuggita da boss mafioso”

Foggia, 16/02/2021 – “La “pantera nera” avvistata nel sud Italia potrebbe essere un animale domestico fuggito di un boss mafioso”. Questo il titolo di un articolo sul sito de The Telegraph, uno dei quotidiani più letti della Gran Bretagna.



“L’animale, se confermato essere un leopardo nero, non avrebbe carenza di prede: l’Italia ha una popolazione di cinghiali in forte espansione e un buon numero di caprioli, daini e cervi. Anche animali domestici come pecore e capre farebbero un pasto facile”.

“Ero con poche altre persone e abbiamo visto l’animale. Non appena ha sentito il rumore di un motore di un’auto, si è avviato nel sottobosco ”, ha detto Roberto Surico, che vive vicino ad Acquaviva delle Fonti. Come veterinario ho stimato che la pantera sia abbastanza giovane, forse un paio d’anni”. “Il modo in cui si muoveva era inconfondibile”, ha detto. Ci sono stati avvistamenti simili di quella che è stata descritta come una pantera nera intorno alla città di Foggia, sempre in Puglia, nel gennaio dello scorso anno. “Non sappiamo se sia lo stesso animale, ma certamente le pantere possono viaggiare per decine di chilometri al giorno”, ha detto a La Stampa un poliziotto.