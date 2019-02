Rissa in casa Lega a San Severo, la segreteria regionale manda via i 2 militanti litigiosi

Di:

Riunione nella sede della Lega di San Severo per verificare se il nome di Rosa Caposiena, candidato sindaco di Fi, fosse gradita al partito. Presente al coordinamento provinciale anche il sindaco di Apricena Antonio Potenza, membro del medesimo coordinamento. La votazione avrebbe dato la maggioranza al consigliere comunale forzista, solo due o tre, fra cui Primiano Calvo, avrebbero espresso parere contrario al nome di Caposiena.

Al termine della riunione è scoppiata una lite che riguardava, probabilmente, il tema di cui si era appena discusso. “Un acceso confronto fra due persone e Primiano Calvo si ritrova con una leggera tumefazione sotto l’occhio, è stato portato al pronto soccorso”. Questa è la ricostruzione di un ex consigliere di San Severo.

La segreteria regionale della Lega risponde con un comunicato stampa: “Quanto accaduto ieri sera nel corso di una riunione di partito a San Severo è intollerabile: nella Lega non c’è spazio né per provocatori né per i violenti. Per questo motivo entrambi i protagonisti dell’incredibile episodio sono espulsi e dichiarati non graditi al partito. Contestualmente si nomina Marcello De Filippis commissario cittadino di San Severo”.

