Noto ginecologo pugliese “cura” il papilloma virus con rapporti sessuali

Bari, 17/11/2021 – (ilquotidianoitaliano) A Bari un ginecologo di fama internazionale di 68 anni, noto anche per aver redatto pubblicazioni scientifiche e libri per donne, è stato smascherato dal programma televisivo “Le Iene”.

Il luminare infatti, in un servizio trasmesso ieri sera, affermava di curare e far scomparire papilloma virus e tumori attraverso rapporti sessuali. Tutto nasce da una segnalazione di una ragazza barese, sottoposta alcuni mesi fa ad una visita dal ginecologo.

Tale medico, in seguito ad una diagnosi che faceva emergere la presenza di papilloma virus, mai smentita da esami strumentali, proponeva alla donna rapporti sessuali completi e non protetti come metodo efficace alla completa guarigione. Attraverso la clip andata in onda ieri, si nota come l’atteggiamento del professore non cambi, tanto da ripetere il comportamento anche con l’attrice ingaggiata dalle Iene. Uno scalpore mediatico senza precedenti per il ginecologo, tanto che l’Ordine dei Medici ha comunicato di aver aperto un fascicolo, in attesa dell’acquisizione del filmato e la convocazione del medico. (ilquotidianoitaliano)