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Home // Manfredonia // Il 21 maggio a Manfredonia la consultazione pubblica sulla “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”

DORSALE ADRIATICA Il 21 maggio a Manfredonia la consultazione pubblica sulla “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”

Terna incontra cittadini e amministrazioni per presentare il nuovo collegamento elettrico tra Puglia ed Emilia-Romagna

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Prosegue il percorso di consultazione pubblica promosso da Terna per il progetto della nuova “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”, il collegamento elettrico strategico che unirà Puglia ed Emilia-Romagna attraverso una infrastruttura sottomarina in corrente continua ad alta tensione.

Dopo gli appuntamenti previsti a Foggia il 19 maggio e a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo il 20 maggio, il ciclo di incontri “Terna Incontra” farà tappa a Manfredonia il prossimo 21 maggio, coinvolgendo cittadini, amministrazioni locali e portatori di interesse.

L’iniziativa rientra nella fase di consultazione pubblica avviata da Terna, la società che gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica, con l’obiettivo di illustrare caratteristiche e finalità dell’opera e raccogliere osservazioni e suggerimenti sulle ipotesi localizzative delle nuove infrastrutture.

Fonte image: manfredonianews.it
Fonte image: manfredonianews.it

Un’infrastruttura strategica per il sistema energetico

La nuova “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì” sarà realizzata con tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current), un sistema in corrente continua ad alta tensione che consentirà di incrementare la capacità di trasporto dell’energia lungo il corridoio adriatico, migliorando efficienza e sicurezza della rete elettrica nazionale.

Secondo Terna, l’opera rappresenta un tassello fondamentale per favorire l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e sostenere il percorso di transizione energetica del Paese.

Il progetto prevede un collegamento interamente in cavo lungo circa 600 chilometri, di cui 540 sottomarini, tra la Puglia e l’Emilia-Romagna, oltre alla realizzazione di due nuove stazioni di conversione collegate alle esistenti stazioni elettriche di Foggia e Forlì attraverso raccordi in corrente alternata HVAC.

Gli appuntamenti di consultazione rappresentano un momento di confronto diretto tra i tecnici di Terna e le comunità locali interessate dal passaggio dell’infrastruttura.

Durante gli incontri sarà possibile approfondire gli aspetti tecnici, ambientali e territoriali del progetto, oltre a presentare eventuali osservazioni e contributi.

L’incontro di Manfredonia del 21 maggio chiuderà il ciclo di appuntamenti organizzati in provincia di Foggia. Lo riporta retesmash.

1 commenti su "Il 21 maggio a Manfredonia la consultazione pubblica sulla “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”"

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