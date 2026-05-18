Edizione n° 6070

BALLON D'ESSAI

"BAGNI BONOBO RIAPRE" // Bagni Bonobo annuncia la riapertura: “Primo provvedimento favorevole, torniamo presto”
18 Maggio 2026 - ore  14:27

CALEMBOUR

SAN SEVERO // Colangelo: “No allarmismi, nessuna sparatoria al Luna Park di San Severo”
18 Maggio 2026 - ore  13:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto ‘Mare Democratico’

MARE DEMOCRATICO Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto ‘Mare Democratico’

L’iniziativa si inserisce nel percorso regionale volto a rendere le coste pugliesi sempre più inclusive, attrezzate e sostenibili

Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto 'Mare Democratico'

Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto 'Mare Democratico'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

L’amministrazione comunale di Manfredonia valuta l’adesione al programma regionale “Mare Democratico”, l’iniziativa della Regione Puglia finalizzata alla riqualificazione e all’accessibilità delle spiagge libere. A sollecitare il percorso è stata una delegazione di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, che ha incontrato l’assessora comunale al Demanio Cecilia Simone insieme al garante dei diritti delle persone con disabilità, prof. Vincenzo Di Staso.

Nel corso dell’incontro, l’assessora Simone ha espresso la disponibilità dell’amministrazione guidata dal sindaco La Marca a partecipare ai bandi previsti dal piano regionale, che mette a disposizione oltre 10 milioni di euro nel triennio 2026-2028, di cui 3,4 milioni già stanziati per il 2026.

Il programma si articola in due linee di intervento. La prima riguarda le spiagge libere, con contributi fino a 50 mila euro per Comune destinati a opere leggere e amovibili come passerelle antisdrucciolo, docce, cabine, aree ombreggiate, spazi per la cura dei neonati e sistemi di illuminazione a basso consumo. La seconda è dedicata alle spiagge accessibili, con finanziamenti per garantire il diritto alla balneazione alle persone con disabilità, attraverso attrezzature specifiche come sedie job, servizi di accompagnamento e personale dedicato in collaborazione con associazioni e volontariato.

Il mare in Puglia deve appartenere a tutti, nessuno escluso”, ha dichiarato la coportavoce cittadina di Europa Verde, l’avv. Innocenza Starace, sottolineando come il progetto rappresenti anche un’opportunità di valorizzazione del territorio. “Questi interventi non solo servono per favorire la fruizione delle spiagge ai cittadini di Manfredonia e ai turisti, ma garantiscono l’immagine di una città accogliente, sicura, accessibile ed inclusiva che noi di Europa Verde – Verdi di Manfredonia vogliamo darle”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso regionale volto a rendere le coste pugliesi sempre più inclusive, attrezzate e sostenibili, con particolare attenzione all’accessibilità e alla qualità dei servizi.

5 commenti su "Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto ‘Mare Democratico’"

  1. Mare democratico? Caso mai cemento e paludi democratiche!!

  3. Con il massimo e dovuto rispetto…mah…forse sbaglio ma ho l’impressione di leggere supercazzole😅😥

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO