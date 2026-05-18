Manfredonia, Europa Verde spinge la città verso il progetto 'Mare Democratico'

L’amministrazione comunale di Manfredonia valuta l’adesione al programma regionale “Mare Democratico”, l’iniziativa della Regione Puglia finalizzata alla riqualificazione e all’accessibilità delle spiagge libere. A sollecitare il percorso è stata una delegazione di Europa Verde – Verdi di Manfredonia, che ha incontrato l’assessora comunale al Demanio Cecilia Simone insieme al garante dei diritti delle persone con disabilità, prof. Vincenzo Di Staso.

Nel corso dell’incontro, l’assessora Simone ha espresso la disponibilità dell’amministrazione guidata dal sindaco La Marca a partecipare ai bandi previsti dal piano regionale, che mette a disposizione oltre 10 milioni di euro nel triennio 2026-2028, di cui 3,4 milioni già stanziati per il 2026.

Il programma si articola in due linee di intervento. La prima riguarda le spiagge libere, con contributi fino a 50 mila euro per Comune destinati a opere leggere e amovibili come passerelle antisdrucciolo, docce, cabine, aree ombreggiate, spazi per la cura dei neonati e sistemi di illuminazione a basso consumo. La seconda è dedicata alle spiagge accessibili, con finanziamenti per garantire il diritto alla balneazione alle persone con disabilità, attraverso attrezzature specifiche come sedie job, servizi di accompagnamento e personale dedicato in collaborazione con associazioni e volontariato.

“Il mare in Puglia deve appartenere a tutti, nessuno escluso”, ha dichiarato la coportavoce cittadina di Europa Verde, l’avv. Innocenza Starace, sottolineando come il progetto rappresenti anche un’opportunità di valorizzazione del territorio. “Questi interventi non solo servono per favorire la fruizione delle spiagge ai cittadini di Manfredonia e ai turisti, ma garantiscono l’immagine di una città accogliente, sicura, accessibile ed inclusiva che noi di Europa Verde – Verdi di Manfredonia vogliamo darle”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso regionale volto a rendere le coste pugliesi sempre più inclusive, attrezzate e sostenibili, con particolare attenzione all’accessibilità e alla qualità dei servizi.