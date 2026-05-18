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ORTO SDANGA MANFREDONIA Manfredonia, Orto Sdanga: liquidato il primo e ultimo stato di avanzamento per il campo sportivo

Il Comune ha disposto la liquidazione della prima e ultima rata di acconto relativa ai lavori di ristrutturazione e messa a norma della struttura

Manfredonia, Orto Sdanga: liquidato il primo e ultimo stato di avanzamento per il campo sportivo

Manfredonia, Orto Sdanga: liquidato il primo e ultimo stato di avanzamento per il campo sportivo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Orto Sdanga a Manfredonia. Il Comune ha disposto la liquidazione della prima e ultima rata di acconto relativa ai lavori di ristrutturazione e messa a norma della struttura, finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del programma dedicato agli interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali.

L’opera beneficia di un finanziamento regionale complessivo pari a 100mila euro, ottenuto dal Comune di Manfredonia attraverso il bando regionale promosso nell’ambito della legge regionale sullo sport. Il progetto riguarda il campo sportivo situato tra via Orto Sdanga e via Pastini.

L’amministrazione comunale aveva approvato il progetto esecutivo con determina dirigenziale n.720 del 15 aprile 2025, prevedendo lavori per oltre 80mila euro tra opere strutturali, sicurezza e adeguamenti tecnici dell’impianto.

Successivamente era stata avviata la procedura di affidamento tramite piattaforma MePA. I lavori sono stati aggiudicati alla società “De Cata Sport” di San Giovanni Rotondo per un importo pari a 76.537,65 euro oltre agli oneri per la sicurezza.

Nel corso dell’esecuzione si è resa necessaria anche una variante tecnica migliorativa relativa alla pavimentazione del campo polifunzionale e alla recinzione dell’impianto, approvata dal Comune con una successiva determina dirigenziale.

Il nuovo quadro economico dell’intervento ha portato il valore complessivo dei lavori a oltre 82mila euro, mantenendo invariato il finanziamento regionale complessivo pari a 100mila euro.

Con la determina pubblicata nei giorni scorsi, il Comune ha preso atto del primo e ultimo stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori per le opere eseguite fino all’8 maggio 2026.

La liquidazione riguarda una somma pari a 81.904,70 euro oltre IVA, per un importo complessivo di 90.095,17 euro destinato alla società esecutrice. Il pagamento è stato disposto anche per consentire la rendicontazione delle spese sulla piattaforma regionale necessaria all’erogazione del contributo pubblico.

Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Giuseppe Di Tullo, mentre la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati al geometra Marco Lombardi di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, Orto Sdanga: liquidato il primo e ultimo stato di avanzamento per il campo sportivo"

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