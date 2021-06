STATOQUOTIDIANO.IT. Foggia, 18 giugno 2021. Nella sala Fesce dello stadio Zaccheria di Foggia si è tenuta oggi la conferenza stampa della nuova governance del calcio Foggia 1920, con l’importante ingresso nella dirigenza di Nicola Canonico.

Alla presenza di Maria Assunta Pintus, è stata ufficializzata l’introduzione in società di Canonico, che avrebbe depositato la fideiussione necessaria. Nulla muta nella composizione societaria, con la Corporate detentrice ancora dell’80% delle azioni della società rossonera.

Si parte con un anno di collaborazione tra l’imprenditore barese e la presidente, con eventuali sviluppi futuri. Tanti i temi di cui si è parlato: riorganizzazione del club, scadenze imminenti (28giugno, iscrizione campionato) e progetto tecnico. La Pintus ha affermato che la scelta è ricaduta sull’ex presidente del Bisceglie, in quanto, è stato colui che ha mostrato costanza e più volte interesse, tra diversi soggetti che avrebbero manifestato tale volontà.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

La proprietà cercava un partner affidabile che desse continuità. Intanto nel frattempo sono state ripianate perdite economiche importanti che daranno la necessaria sicurezza. Si lavora per l’iscrizione al campionato, dopo della quale si parlerà del progetto tecnico.

Il neo socio si è , invece, soffermato sulla serenità che occorre per far bene. Ha ricordato i tempi d’oro di Zemanlandia e riconosciuto il grande potenziale della piazza foggiana e della sua tifoseria. Per quanto riguarda i pesi delle quote non sono stati ancora definiti e si cercherà di coinvolgere l’imprenditoria locale, magari sotto forma di sponsorizzazioni e anche soggetti esterni.

Per ciò che concerne il fronte allenatore, nulla ancora di deciso. Marchionni, che ha fatto benissimo sulla panchina rossonera, sarà contattato e vi sarà un confronto con il tecnico prima di dare il via al mercato, definendo il direttore sportivo che costruirà una squadra all’altezza delle ambizioni del Calcio Foggia, per conseguire traguardi importanti.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 18 giugno 2021