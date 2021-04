Venturino: “Tutti vogliono il Gino Lisa ma serve una strategia comune con Adp”

Grande partecipazione alla conferenza online organizzata il 17 aprile dal comitato Vola Gino Lisa. Collegati per il confronto su come far partire l’aeroporto- a luglio sarà pronta la pista dopo 11 anni di immobilità- imprenditori turistici dal Gargano, dalla Puglia e dalle regioni limitrofe, 4 compagnie aeree, Aeroporti di Puglia, Università, l’assessore regionale al bilancio Piemontese, Asi, il parlamentare Lovecchio.

“E’ stato l’inizio di un tavolo sinergico- ha detto il presidente del comitato Sergio Venturino”. In un’intervista rilasciata ad Antenna Sud ha spiegato che “Tutti vogliono il Gino lisa, dobbiamo trovare una strategia comune con Aeroporti di Puglia”.

Il 17 aprile, online, erano presenti 4 compagnie aeree fra cui quella locale Alidaunia, Tayaranjet Lumiwings e Sky Alps.

Circa Alidaunia, Venturino e Puccillo hanno evidenziato la loro opera di supporto: “Siamo centro di manutenzione da 50 anni con credenziali in tutto il mondo, possiamo essere supporto per le più varie esigenze, non partiamo da zero”. Gli operatori del Gargano – dice Venturino nell’intervista ad Antenna sud- “chiedono più voli dall’estero e low cost, per l’estate è ipotizzabile qualche tratta, senz’altro Adp deve attivare il collegamento territoriale, credo che sia Milano quello più giusto”. Gli operatori turistici intervenuti, come Corinne Rana di Barletta, chiedono che questo vuoto nel territorio sia colmato dall’aeroporto di Foggia, “non in concorrenza con la zona di Benevento, Potenza, del Molise, ma in sinergia” tanto più in un periodo di crisi a seguito del Covid in cui c’è molto bisogno di rilancio.

Il direttore generale di Aeroporti di Puglia Catamerò ha detto che lo scalo potrà essere aperto da luglio. Ha parlato di due compagnie aeree interessate all’avvio dei voli. Vettori già operanti da Bari, Brindisi e Taranto. Un taglio del nastro ci sarà a luglio. Si guarda all’attività commerciale e charteristica. Oltre ai fondi del Sieg e l’operativita’ della protezione civile.

Il parlamentare Giorgio Lovecchio ha fatto riferimento al Recovery Fund: “Per qualche anno non sarà un problema di risorse per qualche ma di progettazione, anzi, di velocità di progettazione”. Venturino ha concluso dicendo: “Oggi abbiamo aperto il tavolo e qui ci siamo conosciuti, facciamo partire subito il Foggia-Milano, io insisterò con Adp che sia a luglio, ad agosto, il 1° settembre”. E’ stato sollecitato dalle domande dei giornalisti a non celebrare, a luglio, l’ennesimo taglio del nastro ma a far partire il primo volo.