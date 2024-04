Amiu Puglia, ufficiale. Antonella Lomoro è la nuova presidente

Il sindaco di Bari Antonio Decaro, questo pomeriggio ha firmato il decreto con la quale si nomina il dott. Vincenzo Buono, componente del Consiglio di amministrazione di Amiu Puglia e, in virtù dei Patti Parasociali tra i soci Comune di Bari e Comune di Foggia, si determina che le funzioni di presidente dell’organo amministrativo siano attribuite all’ing. Antonella Lomoro, attuale componente del Cda. Le designazioni saranno sottoposte alla ratifica della prossima assemblea sociale.



“Ringrazio il sindaco Antonio Decaro per la fiducia accordatami, in un momento particolarmente delicato” dichiara la neopresidente Lomoro. “Per me si tratta di un grande onore, che assume un significato ancora più profondo perché sono la prima donna a ricoprire questo incarico. Voglio ringraziare anche il presidente uscente Paolo Pate, per il grande lavoro svolto in questo anno e mezzo alla guida di Amiu Puglia. Le sue dimissioni sono esclusivamente frutto di un altissimo senso di responsabilità e di rispetto per le Istituzioni.

Continuerò nel lavoro che avevamo intrapreso insieme in Cda, nel quale siedo dal 2017 con orgoglio e impegno.

I mesi che verranno saranno ricchi di nuove sfide che affronteremo con lo spirito di servizio di sempre”.



Il dott. Buono, veterinario, torna nel Cda di Amiu Puglia, di cui era già stato membro dal 2004 al 2011 e dal 2016 al 2020