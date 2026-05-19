Al Cav. Gaetano Giordano conferita la Medaglia Mauriziana: una vita al servizio dello Stato

Bari/Manfredonia – Si è svolta presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari la solenne cerimonia nel corso della quale al Colonnello Gaetano Giordano, ufficiale superiore della Guardia di Finanza e pluridecorato sipontino, è stata conferita la prestigiosa Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, tra le più alte onorificenze dello Stato italiano.

Il riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica, premia gli ufficiali distintisi per lunga e irreprensibile carriera, elevati meriti professionali e straordinario senso del dovere.

Per Giordano, conosciuto negli ambienti investigativi come “la roccia del Gargano”, si tratta dell’ennesimo attestato di stima al termine di un percorso professionale lungo oltre quarant’anni, caratterizzato da incarichi delicati, attività investigative di rilievo e numerosi riconoscimenti ottenuti sul campo.

Arruolatosi nel 1985 nella Guardia di Finanza, dopo il corso presso la scuola allievi di Portoferraio, sull’Isola d’Elba, presta inizialmente servizio all’aeroporto intercontinentale di Fiumicino. Successivamente viene trasferito a Cosenza, dove matura importanti esperienze operative e investigative, distinguendosi nelle attività di polizia giudiziaria delegate dalle Procure calabresi.

Nel corso della carriera consegue specializzazioni, qualifiche e abilitazioni che gli consentono di accedere al ruolo ispettori e, successivamente, al concorso per ufficiali, classificandosi secondo a livello nazionale. Dopo il percorso formativo all’Accademia della Guardia di Finanza di Roma, assume incarichi di comando ad Altamura e successivamente a Vasto, dove si distingue anche per interventi di soccorso che gli valgono apprezzamenti ed elogi istituzionali.

Nel 2008 viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2009 riceve la medaglia di benemerenza per l’opera prestata durante il terremoto in Abruzzo.

Numerosi anche i riconoscimenti cavallereschi e morali ottenuti negli anni, tra cui quelli del Santo Sepolcro di Gerusalemme e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Importanti gli incarichi ricoperti in Molise e successivamente nel territorio della Bat, dove la superiore gerarchia ne ha sempre valorizzato capacità organizzative, investigative e di pianificazione strategica.

Conclusa la cerimonia a Bari, amici, colleghi e familiari hanno voluto rendere omaggio all’ufficiale sipontino in un momento conviviale organizzato a Manfredonia.

Con il prossimo congedo dal servizio attivo, Gaetano Giordano lascia un’eredità professionale costruita su disciplina, legalità e dedizione assoluta alle istituzioni.

Dalla comunità sipontina giunge oggi un sentito ringraziamento a un uomo che ha dedicato la propria vita allo Stato e alla tutela dei cittadini.