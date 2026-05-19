Sono ufficialmente partiti questa mattina, 19 maggio 2026, i lavori per la realizzazione delle valvole AQP destinate al bypass fognario lungo viale G. Di Vittorio, nei pressi della stazione Manfredonia Ovest e del distributore carburanti IP.

L’intervento consentirà di trasferire il flusso idrico dal vecchio tronco fognario ormai obsoleto ai 600 metri del nuovo tratto appena realizzato, con l’obiettivo di migliorare efficienza, sicurezza e continuità del servizio nell’area interessata.

“Dopo anni di sollecitazioni, finalmente ci siamo”, ha dichiarato il consigliere comunale Giuseppe Marasco. “È stato un lavoro di caparbietà e insistenza, ma oggi vediamo i risultati sul campo”, ha aggiunto, ringraziando l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone per l’impegno profuso, i vertici di Acquedotto Pugliese per la collaborazione e la ditta Ecologia Spagnuolo di Manfredonia per la professionalità dimostrata durante le operazioni in cantiere.

Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il tratto stradale interessato è attualmente regolato da un impianto semaforico con transito alternato su una sola corsia, con l’invito rivolto agli automobilisti a procedere con prudenza e collaborazione.

L’intervento rappresenta solo una prima fase di un progetto più ampio. L’obiettivo finale è infatti la realizzazione dell’intera nuova linea fognaria, destinata a collegare il porto di Manfredonia al depuratore comunale, opera considerata strategica per il miglioramento infrastrutturale della città.

“Lentamente, ma con determinazione, inizia la rinascita di Manfredonia”, ha concluso Marasco. “Continueremo a lavorare ogni giorno per una città più moderna, sicura e vivibile”.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.