Sono ufficialmente partiti questa mattina, 19 maggio 2026, i lavori per la realizzazione delle valvole AQP destinate al bypass fognario lungo viale G. Di Vittorio, nei pressi della stazione Manfredonia Ovest e del distributore carburanti IP.
L’intervento consentirà di trasferire il flusso idrico dal vecchio tronco fognario ormai obsoleto ai 600 metri del nuovo tratto appena realizzato, con l’obiettivo di migliorare efficienza, sicurezza e continuità del servizio nell’area interessata.
“Dopo anni di sollecitazioni, finalmente ci siamo”, ha dichiarato il consigliere comunale Giuseppe Marasco. “È stato un lavoro di caparbietà e insistenza, ma oggi vediamo i risultati sul campo”, ha aggiunto, ringraziando l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone per l’impegno profuso, i vertici di Acquedotto Pugliese per la collaborazione e la ditta Ecologia Spagnuolo di Manfredonia per la professionalità dimostrata durante le operazioni in cantiere.
Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il tratto stradale interessato è attualmente regolato da un impianto semaforico con transito alternato su una sola corsia, con l’invito rivolto agli automobilisti a procedere con prudenza e collaborazione.
L’intervento rappresenta solo una prima fase di un progetto più ampio. L’obiettivo finale è infatti la realizzazione dell’intera nuova linea fognaria, destinata a collegare il porto di Manfredonia al depuratore comunale, opera considerata strategica per il miglioramento infrastrutturale della città.
“Lentamente, ma con determinazione, inizia la rinascita di Manfredonia”, ha concluso Marasco. “Continueremo a lavorare ogni giorno per una città più moderna, sicura e vivibile”.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
11 commenti su "Avviati i lavori AQP per il bypass fognario su viale G. Di Vittorio, Marasco: “Dopo anni di sollecitazioni, finalmente ci siamo”"
Finalmente un’opera attesa da anni. Complimenti a tutti per l’impegno. Era ora che Manfredonia vedesse interventi concreti sulle infrastrutture.
Passo importante per la sicurezza e l’efficienza idrica della città. Grazie al consigliere Marasco, all’assessore Schiavone e ad AQP per aver portato avanti il progetto.
La rinascita passa anche da queste opere, meno visibili ma fondamentali. Avanti così con il progetto completo fino al depuratore.
Ottima notizia. Speriamo che i lavori procedano spediti e senza troppi disagi. Grazie per aver messo il semaforo, ma invito tutti a fare attenzione in quel tratto.
Dopo anni di problemi con la vecchia fogna, era necessario. 600 metri sono un buon inizio. Attendiamo ora i tempi per il collegamento completo al porto.
Bene per l’intervento. Chiedo solo se è prevista una data di fine lavori per il bypass, così ci regoliamo con il traffico su viale Di Vittorio.
Questo è il tipo di amministrazione che serve: opere utili e strategiche. Ora sotto con il tratto fino al depuratore, che è l’opera che cambierà davvero le cose per Manfredonia.
Un ringraziamento alla ditta Spagnuolo per il lavoro sul campo. Queste sono le aziende locali che fanno la differenza. GIUSEPPE MARASCO
Lentamente ma con determinazione, come dice il consigliere Marasco. La città ha bisogno proprio di questa costanza. Continuiamo così.
Meglio tardi che mai. Sono anni che se ne parla, ma l’importante è che si sia partiti. Ora vigiliamo affinché la seconda fase non resti solo sulla carta
Bene il bypass, ma ricordiamoci che serve chiudere tutto l’anello fino al depuratore. Non fermiamoci a metà dell’opera