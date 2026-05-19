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Home // Attualità // L’eccellenza del benessere si evolve a Manfredonia: lo studio Elysium presenta il Progetto RoxDeea

RoxDeea Manfredonia L’eccellenza del benessere si evolve a Manfredonia: lo studio Elysium presenta il Progetto RoxDeea

Dai massaggi professionali alla dermopigmentation d'élite, una nuova e straordinaria collaborazione nel totale rispetto e cura della persona.

L'eccellenza del benessere si evolve a Manfredonia: lo studio Elysium presenta il Progetto RoxDeea

L'eccellenza del benessere si evolve a Manfredonia: lo studio Elysium presenta il Progetto RoxDeea

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Attualità // Manfredonia //

MANFREDONIA – Lo studio di massaggi professionali Elysium, già solido punto di riferimento per il benessere e la rigenerazione profonda sul territorio di Manfredonia, annuncia ufficialmente un’importante evoluzione dei propri servizi. Con la nascita dell’esclusivo progetto RoxDeea, lo studio amplia i propri orizzonti introducendo l’alta dermopigmentazione nel proprio ventaglio di offerte, tracciando un filo conduttore indissolubile con la sua filosofia originaria: il rispetto assoluto della persona e la valorizzazione dell’armonia naturale.

Questa nuova sinergia nasce da una splendida e promettente collaborazione professionale tra due specialiste del settore, Cirstenoiu Elena Roxana e Chele Andreea Madalina, animate da un’unica grande visione: “l’arte che esalta la tua natura”.

L’incontro tra le loro competenze segna l’inizio di un sodalizio d’eccellenza, dove l’introduzione della dermopigmentazione non rappresenta un distacco dal mondo del benessere corporeo, bensì un completamento naturale e armonico. Prendersi cura di sé significa oggi unire la salute del corpo con l’equilibrio estetico e visivo dei lineamenti del viso, offrendo ai clienti un’esperienza di cura a 360 gradi.

L’eccellenza dei marchi mondiali al servizio del viso

Per garantire i medesimi standard qualitativi che hanno reso celebri i trattamenti corpo dello studio, il progetto RoxDeea si affida esclusivamente alle eccellenze mondiali del settore, offrendo trattamenti sicuri, innovativi e su misura.

Biotek Milano

Leader mondiale nella dermopigmentazione, garantisce l’utilizzo di pigmenti di altissima qualità, rigorosamente certificati, che assicurano massima innovazione, sicurezza e risultati naturali e duraturi nel tempo.

PhiBrows Artist

Il metodo rivoluzionario dedicato alle sopracciglia perfette. Attraverso lo studio della morfologia del volto, garantisce una simmetria impeccabile e una progettazione della forma interamente personalizzata per ogni cliente, valorizzando lo sguardo in modo autentico e mai artificiale.

“Siamo entusiaste di dare vita a questa bellissima collaborazione” – spiegano con orgoglio Cirstenoiu Elena Roxana e Chele Andreea Madalina – “La nostra missione primaria resta il benessere autentico. Ogni trattamento viene concepito come un atto di amore e rispetto verso la fisionomia originaria della cliente. Non trasformiamo i volti, ma ne esaltiamo la naturale bellezza e l’espressività, mantenendo intatta l’anima di chi si affida alle nostre mani”.

Con il lancio di RoxDeea, lo studio Elysium, guidato da Cirstenoiu Elena Roxana, si conferma una realtà in costante evoluzione a Manfredonia, capace di intercettare le esigenze di una clientela che ricerca professionalità, sicurezza e un approccio olistico, raffinato e condiviso alla cura della persona.

Info e prenotazioni consulenze

Le sessioni e le consulenze personalizzate per i nuovi trattamenti del progetto RoxDeea sono ufficialmente aperte.

🟢 Contatto WhatsApp dedicato: 0039 331 243 6933
📍 Presso: Studio Elysium – Manfredonia (FG)

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