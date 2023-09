Anfi Bari, attività di volontario all’esterno 8 istituti scolastici superiori

Bari – Da ieri è cominciato il progetto che vede i volontari dell’associazione Anfi ( associazione nazionale finanzieri d’italia) Bari odv, presieduta dall’avv Antonio La Scala impiegati negli orari di entrata ed in quelli di uscita, fuori 8 istituti scolastici superiori per svolgere attività di volontariato finalizzata alla prevenzione di fenomeni di bullismo, pedofilia e spaccio di stupefacenti. Il progetto è stato fortemente voluto dalla Città Metropolitana ed in particolare dalla consigliera per le attività siali Antonella Gatti.

Gli 8 istituti sono stati scelti dalla città metropolitana, 7 a Bari e uno a Triggiano.