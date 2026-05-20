Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: sul tavolo bilancio, referendum e aliquote Irpef

MANFREDONIA – È stata convocata per il prossimo 3 giugno 2026 alle ore 15, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, una nuova seduta del Consiglio comunale di Manfredonia. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente significativo per la vita amministrativa della città, chiamata a discutere temi di natura economica, fiscale e politica.

Tra i punti centrali all’ordine del giorno spicca l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, passaggio fondamentale per verificare lo stato dei conti dell’ente e la gestione finanziaria dell’ultimo anno. Il documento rappresenta uno degli atti più importanti dell’attività amministrativa, poiché fotografa entrate, spese e risultati raggiunti dal Comune.

Prima della discussione economico-finanziaria, il Consiglio sarà chiamato ad approvare i verbali della seduta del 29 aprile scorso, come previsto dall’articolo 65 del regolamento consiliare.

Spazio anche alle iniziative politiche presentate dai consiglieri comunali. Il consigliere Marasco porterà in aula una mozione dedicata alla costituzione e al giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari, figura destinata a rafforzare il controllo e la tutela del territorio sul fronte ambientale.

Di particolare rilievo anche le due mozioni presentate dai consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi. La prima riguarda la richiesta di indizione di un referendum consultivo, mentre la seconda propone una rimodulazione delle aliquote Irpef, tema destinato ad aprire un confronto politico e amministrativo sulle politiche fiscali comunali e sul peso tributario a carico dei cittadini.

La seduta si inserisce in una fase amministrativa delicata, nella quale il Consiglio comunale sarà chiamato a confrontarsi su scelte che potrebbero avere ricadute dirette sia sull’equilibrio finanziario dell’ente sia sulle prospettive future della città.

A cura di Michele Solatia.