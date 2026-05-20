Manfredonia, richiedenti asilo: Forza Italia presenta mozione in Consiglio Comunale

Il tema dei richiedenti asilo e l’aumento dell’addizionale Irpef approdano in consiglio comunale. La seduta dell’assise cittadina è stata convocata per mercoledì 3 giugno alle ore 15, quando verranno affrontate due questioni sollevate dai consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi.

I firmatari annunciano la presentazione di una mozione con cui chiedono al consiglio di esprimersi favorevolmente sull’indizione di un referendum consultivo riguardante la questione dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di consentire alla popolazione di pronunciarsi democraticamente sul tema secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel comunicato, i consiglieri spiegano che “sarà trattata, a seguito di espressa richiesta proveniente da noi, una mozione mediante la quale chiediamo all’assise di votare favorevolmente rispetto all’indizione del referendum consultivo, per consentire alla popolazione di esprimersi, democraticamente, circa la questione dei richiedenti asilo”.

Tra gli argomenti al centro del dibattito anche l’aumento dell’addizionale Irpef, definita dai consiglieri una “mazzata”, che secondo quanto sostenuto nel documento sarebbe destinata a incidere sui cittadini per coprire il disavanzo sanitario regionale.

Nel testo si legge inoltre che “nel breve termine, infatti, l’aumento dell’addizionale IRPEF si abbatterà su tutti, per sanare il disavanzo sanitario, prodotto nel corso degli ultimi anni dallo stesso schieramento politico oggi in carica a Bari”.

I consiglieri hanno infine rivolto un appello alla cittadinanza, invitando i cittadini a prendere parte alla seduta del consiglio comunale del 3 giugno.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.