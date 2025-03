Manfredonia – In un periodo storico in cui il settore sanitario è spesso sotto pressione a causa della carenza di risorse e dell’alto numero di accessi ospedalieri, ci sono realtà che continuano a distinguersi per efficienza, professionalità e umanità. Una di queste è il Pronto Soccorso dell’ospedale di Manfredonia, dove ogni giorno medici, infermieri, tecnici e tirocinanti lavorano con dedizione per garantire assistenza a chi si trova in difficoltà.

Un’esperienza diretta testimonia la qualità del servizio offerto: recatasi al Pronto Soccorso per una frattura, una paziente ha potuto constatare personalmente la professionalità e la premura del personale sanitario. Fin dal primo istante, è stata accolta con attenzione e gentilezza, assistita con scrupolosità e rassicurata nel suo percorso di cura. Nonostante le attese, inevitabili in un contesto di emergenza, ha avuto modo di osservare l’impegno costante di tutto il personale, che si adoperava senza sosta per garantire assistenza a ogni paziente.

Un dettaglio non trascurabile ha catturato la sua attenzione: un cartello affisso nelle sale del Pronto Soccorso, che evidenziava il problema delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Una problematica purtroppo sempre più diffusa, che stride con l’impegno e la dedizione che questi professionisti dimostrano quotidianamente. Nonostante le difficoltà, infatti, il personale continua a svolgere il proprio lavoro con abnegazione, cercando di offrire un servizio efficiente e umano anche in condizioni talvolta complesse.

Durante la sua permanenza, la paziente ha potuto notare l’attenzione riservata a chiunque avesse bisogno di aiuto: infermieri e operatori che si prodigavano per trasportare pazienti impossibilitati a muoversi autonomamente, altri che si assicuravano che nessuno rimanesse senza assistenza, nonostante la pressione e il ritmo frenetico dell’attività ospedaliera. Un lavoro di squadra silenzioso ma instancabile, che ha reso l’esperienza di cura non solo efficace, ma anche umanamente apprezzabile.

Pur ricordando alcuni nomi tra coloro che l’hanno assistita, la paziente ha preferito non citarli per non fare torto a nessuno, consapevole che ogni singolo membro dello staff ha dato il massimo. Un riconoscimento collettivo che vuole essere un segno di gratitudine per chi, ogni giorno, con professionalità e spirito di sacrificio, si prende cura di chi ha bisogno.

L’ospedale di Manfredonia e il suo Pronto Soccorso rappresentano un esempio positivo di sanità pubblica, in cui, nonostante le difficoltà strutturali e organizzative, emergono il valore e l’impegno di donne e uomini che fanno del proprio lavoro una missione. Un esempio da valorizzare e sostenere, nella consapevolezza che la salute è un diritto di tutti e che chi si occupa di garantirla merita rispetto, supporto e riconoscimento.