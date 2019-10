Manfredonia. “Vestiti per i Poveri abbandonati in una discarica abusiva”

Un servizio importante è quello della raccolta, sistemazione e distribuzione di vestiti, biancheria, scarpe, stoviglie, per le famiglie più bisognose.

Questo, sicuramente, fino a quando non vengono ritrovati abbandonati in una discarica abusiva.

Domenica mattina, il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli sul territorio per la salvaguardia e tutela ambientale, hanno scoperto, in una discarica abusiva sita in località Mezzanelle (nei pressi dei serbatoi AQP) in agro di Manfredonia,un abbandono di decine e decine i capi di vestiario e scarpe, tra i rifiuti già presenti in quella zona.

“Gli indumenti in questione, provengono sicuramente da una raccolta organizzata”, dice in una nota Alessandro Manzella, delle Guardie Ambientali – Sezione di Manfredonia.