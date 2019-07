Mattinata. Accertamenti a struttura: sigilli a pontile, terrazzamenti e opere su 2 livelli

Di:

Mattinata, 22 luglio 2019. Risale a circa una quindicina di giorni fa l’accertamento degli agenti della polizia locale di Mattinata, congiuntamenti ai militari della Sezione Navale della Guardia di Finanza Compagnia di Manfredonia, alla struttura “Villa Scapone” sita nel territorio mattinatese.

Come confermato dalle autorità intervenute (ricordando che le indagini e gli accertamenti sono al momento ancora in corso), sono stati sottoposti a sequestro: un pontile di 20 metri, poichè privo di concessione; per quanto riguarda il versante della montagna: sigilli a 2 terrazzamenti a piano, dove erano stati posizionati dei baldacchini; inoltre, al di sotto di una struttura principale, sequestri (causa mancanza di autorizzazioni) a opere predisposte su 2 livelli, dove probabilmente sarebbe stata prevista la realizzazione di un centro estetico e una SpA (non funzionante, in ogni modo).

Si ricorda come in seguito agli accertamenti, relativi ad una quindicina di giorni fa, si era in attesa di convalida da parte degli organi accertanti , con possibile richiesta di dissequestro e facoltà d’uso da parte dei referenti della struttura.

Al contempo, si evidenzia come la struttura principale è regolarmente attiva, autorizzata e funzionante.

