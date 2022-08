Anche quest’anno a settembre si correrà la 50km nel Gargano

(nota stampa). Anche quest’anno, nel mese di settembre, si correrà la 50km nel Gargano, Trofeo Cristalda & Pizzomunno, manifestazione nazionale di ultramaratona con partenza da Monte Sant’Angelo – Bivio di Carbonara (FG) e arrivo a Vieste (FG), il giorno 18 settembre 2022, inserita nel calendario nazionale FIDAL e valida quale Gran Prix IUTA 2022, organizzata dall’ASD Gargano 2000 Manfredonia con il Patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Vieste e del Comune Monte Sant’Angelo in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano e con la collaborazione della IUTA Italia – Associazione Italiana Ultramaratona e Trail.

Questa sarà un’ottima opportunità per gli atleti locali di provare una ultramaratona vicino casa intervenendo numerosi con amici e familiari e sarà anche un’ottima occasione per gli ultramaratoneti italiani, d’Europa e del mondo per andare a conoscere un pezzo di mondo naturalistico tra mare, montagna, foresta, sacro e spirituale.

Attraverso queste manifestazioni sportive c’è uno scambio di conoscenze, culture, tradizioni e grandi opportunità di mettersi in gioco facendo esperienza di portare a termine una sfida quale può essere un’ultramaratona della distanza superiore alla maratona.

La partenza della gara sarà nei pressi di Monte Sant’Angelo, Sito patrimonio dell’Unesco, precisamente al Bivio SP 52 B Carbonara, raggiungibile con autobus messi a disposizione dall’Organizzazione e con mezzi propri per gli atleti che soggiornano negli hotel convenzionati su Vieste.

Tale manifestazione sarà una grande opportunità per trascorrere alcuni giorni di vacanza balneare, e spirituali in luoghi turistici e di culto alla scoperta di grotte marine e grotte in Chiese e abbazie, quali quella di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo e a Pulsano, raggiungibile anche con escursioni a piedi da Manfredonia e da Monte Sant’Angelo.

Giovanni Cotugno oltre ad essere Tecnico di atletica leggera è anche Presidente dell’Associazione Sportiva di Manfredonia “Gargano 2000 Onlus” che da diversi anni punta a sviluppare l’educazione attraverso lo sport.

Nel libro “O.R.A. Obiettivi Risorse Autoefficacia, Modello di intervento per raggiungere obiettivi nella vita e nello sport” è menzionata la Gargano 2000 Manfredonia: “C’è una trasmissione di competenze, di passione, tra gli atleti nella cittadina di Manfredonia. …Sembra esserci una sorta di passaggio di consegna, una sorta di vocazione a far sì che altri traggano vantaggio, traggano insegnamenti utili per far bene, è come se ci fosse un gioco di squadra longitudinale, una sorta di devozione e vocazione per il paese per far sì che ci sia sempre qualcuno nella cittadina di Manfredonia che porti lustro in ambito dell’Atletica Leggera, e questo grazie anche alla Gargano 2000 Manfredonia che sostiene questi personaggi, li accompagna, li difende, li protegge, li esalta, fa opera di persuasione verso gli stessi atleti riguardo alle loro capacità, potenzialità. Vi è qualcosa che si sta costruendo nel tempo, che ha delle radici forti, solide, che viene nutrito dai diversi attori, presidente, responsabili, accompagnatori, tecnici, genitori.”

Lo sport avvicina persone, culture, mondi e rende felici e resilienti seguendo mete e direzioni, ma sempre pronti a rimodulare tutto cavalcando l’onda del cambiamento e utilizzando risorse residue che diventano a volte sorprendenti e rinnovabili. Questo è il vantaggio dello sport.

Questo è lo sport che vogliamo, uno sport che rende felici nonostante la fatica.

Un buon periodo per trascorrere alcuni giorni in Puglia, soprattutto nel Gargano per runner e ultrarunner, camminatori e ultra camminatori. Ora è il momento di informarsi, documentarsi, prenotare, iscriversi, contattare amici per pianificare una trasferta al sud, in Puglia dove c’è sempre qualcuno pronto ad accoglierti.

Info Comitato Organizzatore: ASD Gargano 2000 Manfredonia